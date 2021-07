West-Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad

Bij de volwassenen is 1 op 3 al één keer geprikt, bijna 58 procent is al helemaal gevaccineerd. Over alle West-Vlamingen, kinderen en jongeren inbegrepen dus, is meer dan een kwart al één keer geprikt, bijna de helft is volledig gevaccineerd. Die laatste cijfers zullen nu sneller gaan stijgen nu ook jongeren vanaf 12 stilaan aan de beurt zijn voor hun vaccinatie.

Ondertussen stijgt ook bij ons het aantal besmettingen, omgerekend 52 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per dag. Het aantal nieuwe gevallen verdubbelt in West-Vlaanderen om de vijf dagen.