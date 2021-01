West-Vlaanderen heeft grootste spaarpot

Uit een analyse van advieskantoor BDO blijkt dat West-Vlaanderen, met zo'n 588 euro per inwoner, de grootste spaarpot heeft per inwoner. Dat meldt De Zondag.

Advieskantoor BDO nam voor haar analyse de jaarrekening van de 300 Vlaamse steden en gemeenten onder de loep. Daaruit kon men opmaken dat de overgrote meerderheid van die steden en gemeente bij het begin van de coronacrisis financieel gezond waren. De provincie West-Vlaanderen is met 588 euro per inwoner zelfs de koploper in Vlaanderen. De provincie Antwerpen heeft daarentegen de kleinste financiële buffer, namelijk zo'n 213 euro per inwoner. Volgens BOD zou deze financiële buffer goed van pas kunnen komen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken.

Wielsbeke slechtste leerling van Vlaanderen

Wanneer we naar de steden en gemeenten afzonderlijk kijken, zien we dat Nieuwpoort over het grootste budget per inwoner beschikt. Wielsbeke staat er financieel het minst goed voor, met een schuld van bijna 2.500 euro per inwoner.

Volgens de burgemeester van Wielsbeke, Jan Stevens (CD&V), zijn de slechte cijfers te verklaren doordat ze werken met financieringen op korte termijn in plaats van op lange termijn. Wanneer die kortetermijnrekeningen omgezet zouden worden naar langetermijnrekeningen, zou de spaarpot van de gemeente 449 euro per inwoner bedragen in plaats van -2.500 euro.