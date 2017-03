Niet alleen in Brussel en Zaventem, ook in onze provincie is die zwarte dag herdacht. Bij Howest in Brugge, waar slachtoffer Bart Migom studeerde. In zowat elke school ook en bij de start van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen in Roeselare. Ook op het Wapenplein en op de luchthaven van Oostende.

Een overzicht.