West-Vlaanderen kent laagste natuurlijke bevolkingsgroei

In België kwamen er in totaal 62.770 inwoners bij. Dat is een stijging met 0,54 procent. Bovendien is dat dubbel zo hoog als vorig jaar. Corona heeft toen voor een vertraagde bevolkingsgroei gezorgd. "Het ligt nu wel in lijn met wat voor covid-19 gangbaar was", zegt Cloë Ost, statisticus demografie bij Statbel. Meer migranten en baby's Het overgrote deel van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Er kwamen meer migranten bij dan er vertrokken. 58.118 van de 62.770 bijkomende inwoners zijn zo afkomstig uit die internationale migratie. Statbel stelt ook opnieuw een "positief natuurlijk saldo" vast. Dat betekent dat er in 2021 meer baby's geboren werden dan dat er mensen overleden, 5.623 om precies te zijn. "Dat getal is aan de lage kant in vergelijking met de periode voor de coronapandemie", klinkt het bij Statbel.

Aantrekkelijk voor andere Belgen Er zijn duidelijke verschillen tussen de gewesten en provincies. Het Vlaamse Gewest blijft met voorsprong het sterkst groeiende gewest, met een groeipercentage van 0,69 procent. West-Vlaanderen kent daarbij de laagste natuurlijke groei. Brussel is koploper, ook op vlak van immigratie. Onze provincie trekt de meeste inwoners aan uit andere streken van het land.