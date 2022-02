West-Vlaanderen koploper op vlak van boosterprik

In totaal kregen 4.338.984 mensen in Vlaanderen een boostervaccin. Dat is 65 procent van het totale aantal Vlamingen. Maar bij de volwassenen kreeg 80 procent ondertussen een boosterprik. West-Vlaanderen loopt op kop met een boostervaccinatiegraad van 84,1 procent.

Bovendien kregen net iets meer vrouwen dan mannen hun booster. Volgende week staan er ongeveer 70.000 boosterprikken gepland, de week daarna zo'n 30.000, laat het Agentschap nog weten.