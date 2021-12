West-Vlaanderen kreeg er 16 nieuwe windturbines bij in 2021

Er zijn dit jaar in Vlaanderen 57 nieuwe windturbines gebouwd, goed voor een aangroei in vermogen van 206 MW. Dat meldt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA).

Vlaanderen telt nu 619 operationele windturbines met een totaal vermogen van 1.543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 volgens VWEA met een jaar vertraging behaald.

In West-Vlaanderen zorgden de realisaties in de Zeebrugse haven voor een fikse groei van 62 MW (zestien windturbines). In de provincie Antwerpen werd er 60 MW (zeventien windturbines) bijgebouwd. In Oost-Vlaanderen kwam er dit jaar 50 MW (veertien windturbines) bij. In Limburg werd er 30 MW (negen windturbines) bijgebouwd, terwijl in Vlaams-Brabant er in 2021 sinds lang 4 MW (één windturbine) werd geïnstalleerd.

Ondanks de moeilijke economische situatie en de gevolgen van de coronacrisis toont de sector zich veerkrachtig, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. De vergunningen van de projecten die dit jaar gebouwd zijn, dateren al van enkele jaren geleden. Ook volgend jaar staan er heel wat projecten in de steigers, maar of die tijdig kunnen gebouwd worden, is volgens VWEA nog maar de vraag. De windenergiesector ondervindt immers ook vertraging in de leveringen en tekorten in onderdelen, zoals chips. Dat maakt de precieze planning bijzonder moeilijk, klinkt het.