In West-Vlaanderen liggen 18.000 lege batterijen te wachten op hergebruik

Met de actie willen de organisaties het nut van correct inzamelgedrag in de kijker zetten. "Zelfs lege batterijen kunnen nog gerecycleerd en zelfs hergebruikt worden." Een gemiddeld Vlaams gezin heeft 149 batterijen in huis. Daarvan zijn er gemiddeld ongeveer 33 leeg. In West-Vlaanderen alleen al zijn er naar schatting 17.847.324 lege batterijen terug te vinden. Het aandeel nieuwe batterijen dat daarnaast op de markt wordt gebracht zit ook stevig in de lift waardoor deze cijfers jaarlijks stijgen.

Schaarse grondstoffen

Ook lege batterijen bevatten tal van schaarse grondstoffen zoals kobalt, nikkel en ijzer. "Dankzij het hoogtechnologische sorteercentrum van Bebat kunnen alle binnengebrachte batterijen gerecycleerd worden en kunnen de vrijgemaakte grondstoffen opnieuw voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo draagt elke ingezamelde batterij bij aan de circulaire economie en moeten er minder grondstoffen rechtstreeks uit de natuur gehaald worden", zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM.