West-Vlaanderen scoort slechtst tijdens BOB-campagne

In West-Vlaanderen werden exact 41.574 mensen aan een ademtest onderworpen. Net geen drie procent had een glaasje te veel op. Dat is toch nog meer dan in andere provincies.

Met uitzondering van de provincie Limburg werden hier ook het minst aantal bestuurders gecontroleerd. Gemiddeld genomen legde in Vlaanderen 1,99% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af, het laagste percentage ooit.