"West-Vlaanderen stevent af op groot lerarentekort"

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe heeft opgevraagd.

Er zijn in West-Vlaanderen, in het kleuter en lager onderwijs, 11.642 leerkrachten aan de slag. Volgens Steve Vandenberge leeft een kwart van hen in onzekerheid omdat ze geen statuut hebben dat hen garandeert dat ze ook straks zeker voor de klas staan. Ze zijn dus niet vast benoemd. In het middelbaar is zelfs één op de drie leerkrachten niet vast benoemd.

Steve Vandenberghe: “Ik zie dat er de komende jaren meer dan 6.000 nieuwe leerkrachten nodig zijn. Als je dan vaststelt dat de uitstroom groter is dan de instroom, dan is die uitval echt een groot probleem. Te veel leerkrachten hebben geen werkzekerheid. Zeker in het begin van hun carrière zijn hun jobs tijdelijk. In september hebben ze geen werk. En vaak moeten ze dan in het schooljaar van school naar school vlinderen om uren te sprokkelen. Veel mensen kiezen dan voor een andere job. Maar ook zij die al lang voor de klas staan, en dat vaak al meer dan 20 of 30 jaar, zeggen dat de werklast toegenomen is en dat de job van leerkracht helemaal niet aantrekkelijker geworden is."

Steve Vandenberghe vindt dat de werkzekerheid terug moet toenemen. “Maar de nieuwe Vlaamse regering toont op dit moment geen ambitie om de job van leerkracht meer aantrekkelijk te maken.”