West-Vlaanderen telt een kwart meer mantelzorgers

Koekelare telt het grootste aantal mantelzorgers per inwoner, en in Ardooie en Wingene is hun aantal op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Nieuw op de markt zijn mobiele mantelzorgwoningen, die je binnenkort zonder bouwvergunning in je tuin kan plaatsen.

West-Vlaanderen telt 35 000 geregistreerde mantelzorgers, mensen die vrijwillig zorgen voor zieke gezinsleden, familie of vrienden. Een kwart meer dan vijf jaar geleden, en het werkelijke aantal ligt wellicht nog drie keer hoger.

In onze provincie zijn gemiddeld 29 mantelzorgers per 1000 inwoners, iets meer vrouwen dan mannen. Koekelare spant de kroon met 43 mantelzorgers per 1000 inwoners. In Ardooie en Wingene is het aantal op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld.

Door de vergrijzing zal het aantal mantelzorgers blijven toenemen. Sinds september vorig jaar kan je als werknemer ook specifiek mantelzorgverlof nemen.