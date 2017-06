West-Vlaanderen verkoopt provinciehuis Abdijbeke

De provincie West-Vlaanderen zet het licht op groen voor de openbare verkoop van het provinciehuis Abdijbeke. Dat is donderdag beslist op de provincieraad. De instelprijs bedraagt net geen drie miljoen euro.

Door de staatshervorming en de daarmee gepaard gaande afslanking van de provincieraad en het -personeel zal West-Vlaanderen alle centrale diensten die in Abdijbeke zaten, samenbrengen in provinciehuis Boeverbos. Daarmee komt Abdijbeke leeg te staan. West-Vlaanderen zal het pand met een totale oppervlakte van 3.000 m² daarom verkopen via een openbare digitale procedure.

Met het vrijgekomen geld kan de provincie het Provinciaal Hof op de Brugse markt aankopen. De aankoopsom daarvan bedraagt ongeveer zeven miljoen euro en moet straks het paradepaardje worden van de provincie in Brugge.