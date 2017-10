West-Vlaanderen wordt steeds kansarmer

Dat blijkt uit de derde editie van de "West-Vlaamse Kansarmoedeatlas". De provincie telt meer kansarme buurten dan bij de vorige editie in 2013. Toen waren er 86 kansarme buurten.

De provincie West-Vlaanderen heeft zijn derde kansarmeatlas klaar, maar heel rooskleurig oogt die niet. Er zijn 94 kansarme buurten verspreid over 26 gemeenten in West-Vlaanderen. Dit betekent vooreerst een toename van het aantal kwetsbare buurten. Daarnaast is er een ruimere spreiding van deze kwetsbare buurten. Opvallend is dat elke kustgemeente minstens één kansarme buurt telt. Een andere vaststelling is dat ook kleinere gemeentes niet gespaard blijven, zoals Ichtegem, Koekelare of Avelgem.

Indicatoren

Ook het zuiden van de provincie blijft heel kwetsbaar. Zowel Wervik, Menen als Kortrijk tellen minstens drie kwetsbare buurten. 17 buurten ontdeden zich van die stempel, maar er werden tegelijkertijd ook 25 nieuwe kansarme buurten gedetecteerd. Die detectie gebeurt aan de hand van tien indicatoren die werden samengebracht in vier dimensies: demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid. Een wijk die slecht scoort in drie van de vier dimensies wordt gezien als kansarm.