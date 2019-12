West-Vlaanderen zamelt recordaantal kurken in

De inzamelactie kadert in de campagne "Mag ik deze Kurk van jou" in samenwerking met Beweging.net, de West-Vlaamse Milieufederatie en de afvalintercommunales.

Eind 2018 lanceerde de provincie West-Vlaanderen samen met beweging.net de campagne "Mag ik deze kurk van jou" om de circulaire economie te promoten. Het doel was om 1 miljoen kurken in te zamelen. Uiteindelijk werden er zeker 1,4 miljoen kurken verzameld. Daarvoor werden 350 inzamelboxen geplaatst in ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken en andere openbare plaatsen verspreid over de provincie. Volgend jaar plaatst de provincie nog eens 100 inzamelboxen extra. De verzamelde kurken werden naar het containerpark gebracht en verwerkt tot isolatiemateriaal voor huizen. De actie moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die de Provincie vooropstelt. Het is de bedoeling om zo op termijn kurken volledig uit de afvalzakken te doen verdwijnen.