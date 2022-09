West-Vlaming geeft zich 7,3 op 10 voor algemene levenstevredenheid

De gemiddelde algemene levenstevredenheid bij inwoners van het Vlaams gewest van 18 jaar en ouder in het voorjaar van 2022 scoorde 7,2 op 10. In West-Vlaanderen alleen is dat 7,3. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De algemene levenstevredenheid lag gemiddeld het laagst bij de leeftijdsgroep tot 34 jaar (7,0) en het hoogst bij de 65-plussers (7,5). Hooggeschoolden (7,4) zijn iets meer tevreden dan laag- en middengeschoolden (telkens 7,1). Naar huishoudtype is er een lagere tevredenheid bij personen die bij de ouders wonen (6,5) en alleenwonende personen (6,6). De hoogste gemiddelde tevredenheid is er bij personen die samenwonen met een partner zonder of met kinderen (respectievelijk 7,5 en 7,4).



West-Vlaanderen op tweede plaats

De algemene levenstevredenheid was in het voorjaar van 2022 het hoogst bij inwoners van Vlaams-Brabant (7,4). Daarna volgen West-Vlaanderen (7,3), Antwerpen (7,2), Limburg (7,1) en Oost-Vlaanderen (7,0). Het verschil naar urbanisatiegraad (grootstad, platteland of keinere steden) is niet significant, aldus Statistiek Vlaanderen.