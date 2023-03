West-Vlaming geeft zijn leven gemiddeld 7 op 10

Hoe tevreden ben je met het leven in het algemeen? Op die vraag geven volwassenen in Vlaanderen een gemiddelde score van 7,1 op 10. In West-Vlaanderen is dat 7 op 10. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen.

Er zijn niet echt significante verschillen tussen inwoners van de verschillende provincies, of tussen de stad en het platteland, zegt Statistiek Vlaanderen.

Analyse

De gemiddelde 'algemene levenstevredenheid' ligt op hetzelfde niveau als bij eerdere bevragingen in 2021 (toen telkens 7,2 op 10, maar het verschil is statistisch niet significant). Vergelijkbare cijfers van de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

Van de respondenten geeft driekwart zijn of haar leven een score van 7 of meer op 10, en bijna de helft (48 procent) heeft het over minstens 8 op 10. Aan de andere kant geeft 7 procent - dat is één op de veertien mensen - het leven een score lager dan 5 op 10.

De algemene levenstevredenheid ligt gemiddeld het laagst (7,0) bij jongere volwassenen (tot 34 jaar), en het hoogst bij de 65-plussers (7,3). Mensen die samenwonen met een partner, met of zonder kinderen, zijn ook meer tevreden over hun leven (respectievelijk 7,4 en 7,3) dan personen die alleen wonen of die alleenstaande ouder zijn (6,7). En hooggeschoolden zijn gemiddeld ook meer tevreden (7,3) dan laag- en middengeschoolden (telkens 7,0).