West-Vlaming rijdt eigen Tour de France

Als enige West-Vlaming schreef Dominique zich in voor de fietsreis van de Nederlandse ex-profwielrenner Pascal Kolkhuis-Tanke. Na drie weken zullen ze net als de profs 3460 km op de teller hebben en ruim 53.000 hoogtemeters en die laatste wil Dominique omzetten in euro’s voor de Stichting tegen Kanker, een individueel initiatief. (lees verder onder de foto)

Grote uitdaging

Met een gemiddeld tempo van 28 km per uur voor ogen is de uitdaging groot. Dominique, die als wielertoerist wel al wat kilometers in de benen heeft, traint hiervoor al vanaf december driemaal in de week. Dominique brengt dagelijks verslag uit op zijn website ikrijdetour.be.