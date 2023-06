West-Vlaming wint 'als bij toeval' jackpot in krantenwinkel in De Haan

In een krantenwinkel in De Haan is de lottojackpot gevallen. De winnaar krijgt een cheque van 3,5 miljoen euro. De West-Vlaming woont niet aan zee, hij was er met vakantie.

De gelukkige West-Vlaming speelt al jaren elke week voor €2,5 in zijn vaste krantenwinkel waar hij woont. “Ik speel steeds met een quick pick en omdat we al eens € 2.500 wonnen met EuroMillions, ben ik dat blijven doen”, vertelt de man.

Maar in april was de man aan zee, en ook daar zette hij in op de Lotto. “Het toeval wil nu dat we deze keer meespeelden tijdens een korte tripje aan zee en nét hier winnen we de grote Jackpot. Ik kan je wel zeggen: meest memorabele paasvakantie ooit!"

Symbolische cheque

De winnaar kocht zijn lotje in de winkel van Freya Naeyaert in de Stationsstraat in De Haan. Daar won ooit iemand €100.000, vorig jaar ging daar nog €39.000 uit de pot. De uitbaatster kreeg de cheque symbolisch overhandigd, want de Nationale Loterij houdt de identiteit van winnaars altijd geheim.

Al 25 Belgen wonnen dit jaar de jackpot, 18 onder hen zijn ook echt miljonair.