West-Vlaming wint rit in loodzware mountainbikerace

Wout Alleman uit Otegem heeft zaterdag de zesde rit gewonnen in de Cape Epic, een extreme mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika.

Samen met zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner legde Alleman, Belgisch kampioen marathonmountainbiken, de 76 km lange rit met start en aankomst in Stellenbosch af in ongeveer drie uur en een kwartier. Ze waren een dikke minuut sneller dan de Duitsers Georg Egger en Lukas Baum. De Noord-Ier Cameron Orr en de Oostenrijker Daniel Geismayr vervolledigden het podium op een kleine vier minuten. Frans Claes werd 19e op een halfuur, Sébastien Carabin 25e op 40 minuten. In de stand zijn Alleman en Rabensteiner zesde op drie kwartier van de Duitser Andreas Seewald en de Tsjech Martin Stosek, zaterdag vijfde. Claes is 13e op een uur en drie kwartier, Carabin 14e op ruim twee uur. Zondag staat de laatste etappe op het programma.