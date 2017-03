West-Vlamingen blijven langer bij zelfde werkgever

De anciënniteit in de West-Vlaamse bedrijven ligt hoger dan in de rest van Vlaanderen.

We zijn met zijn allen erg honkvast. Gemiddeld blijven West-Vlamingen 8,5 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. In de rest van Vlaanderen is dat maar 7 en een half jaar. Dat blijkt uit cijfers van HR dienstverlener SDWorx die een onderzoek deed bij de KMO’s. Ander opvallend cijfer: het aantal mensen dat deeltijds gaat werken stijgt. Al ligt het cijfer bij ons lager dan in de rest van Vlaanderen.

Positief is ook dat de tewerkstelling in de West-Vlaamse KMO’s vorig jaar met 1,8 procent is gestegen. Al ligt dat in de andere provincies hoger, De tewerkstelling in heel Vlaanderen is met 2,5 procent gestegen.