West-Vlamingen genieten nu al van Parijs-Roubaix

Ze genieten er van de renners die trainen op de kasseien, en van de typische koerssfeer. En wat hebben ze het gemist. De laatste keer Parijs-Roubaix dateert -door de coronapandemie- alweer van bijna twee en een half jaar geleden. Johan Ceule: “Op tv is dat ook mooi kijken, maar erbij zijn is plezanter natuurlijk. De sfeer ontbreekt wat op tv.”

Parijs-Roubaix is uitzonderlijk eens in het najaar. Het is wat frisser, de kasseien liggen er op heel wat plaatsen lastig en vuil bij. In combinatie met de voorspelde regen belooft het een heroïsche modderkoers te worden zondag.