West-Vlamingen gul met bloed

West-Vlaanderen is gul als het om bloedgeven gaat: vier gemeenten staan in de Vlaamse top 10 van gemeenten met verhoudingsgewijs het meeste aantal bloedgevers.

Het is Rode Kruis Vlaanderen dat met de cijfers komt: in Langemark-Poelkapelle geeft 6,46 procent van de inwoners bloed, dat is goed voor een derde plek. Zonnebeke staat met 6,39 procent bloedgevers op de vijfde plek. Staden (6,26%) op de zesde en Pittem (6,02%) op de achtste plek maken bijna de halve top 10 West-Vlaams.

Meer bloedgevers

Het Rode Kruis geeft die cijfers niet zomaar vrij. Over heel Vlaanderen geeft drie procent van de mensen bloed, maar dat willen ze optrekken naar vier procent. Dat komt neer op bijna 43.000 nieuwe bloedgevers in Vlaanderen. "In de eerste plaats om de bloedvoorraad op peil te kunnen houden," zegt Ine Tassignon van het Rode Kruis.

"Omdat er altijd donoren wegvallen, door ouderdom, ziekte of bijvoorbeeld een verhuis naar het buitenland. De extra donoren zijn broodnodig om mensen die erg ziek zijn of ernstig gewond raakten te helpen met bloed, plasma of bloedplaatjes."