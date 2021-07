West-Vlamingen helpen puin ruimen

In het rampgebied dat getroffen is door de watersnood gaat alle aandacht nu naar het puin ruimen. Ook West-Vlamingen hebben zich al opgegeven als crisisvrijwilliger bij het Rode Kruis. Want helpende handen zijn echt nodig. Dat stelt een ploeg van ons nieuws zelf vast.

We gingen mee met vier West-Vlamingen die gingen helpen in Limbourg, een gemeente vlakbij Verviers. Samen met twintig soldaten komen Claude, Frank, Benny en Tom uit Kuurne en Marke er helpen. De huizen langs de Vesdre zijn het zwaarst getroffen en moeten leeggemaakt.

"Alles begint hier te rotten"

Het is onvoorstelbaar. De ramp is toch al vijf dagen geleden. Nu begint alles hier te rotten. De geur is onbeschrijfelijk.

Dat zegt Tom Levecque. Hij is voorzitter van de WAR-association die vandaag met elf mensen komt helpen in het rampgebied. Ze helpen de kapotte huisraad op straat zetten, en zijn zwaar onder de indruk.

Benny Staelens: Dit heb ik nog nooit gezien. Het is echt een oorlogszone. Het is ongelofelijk hoeveel schade het water veroorzaakt heeft. Aan woningen, aan meubilair, aan voertuigen. Verschillende voertuigen zijn volledig verwoest.

Claude Nuyttens: Als je de TV-beelden hebt gezien, dan is het maar half zo erg als de werkelijkheid. Je kan je niet voorstellen, als het water drie meter en hoger stond, welke ravage het heeft aangericht.

Oproep om te helpen

Niemand mag het dorp in of uit, behalve hulpdiensten en inwoners. Het is anderhalve kilometer stappen tot je er bent. Water, laarzen en materiaal staan klaar. Nu het water er weggetrokken is, lijkt de stad wel op een oorlogsgebied. Benny doet een oproep:

Geef je op bij de crisisvrijwilligers van het Rode Kruis. Dan krijg je opdrachten, en kan je ook komen helpen. Ik hoop dat we zo West-Vlaanderen een stuk bereikt hebben.