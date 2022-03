West-Vlamingen klaar om Oekraïners op te vangen in eigen huis

Maar veel mensen wachten daar niet op, en bieden zelf al hulp aan. Heel wat West-Vlamingen blijken zelfs bereid om een deel van hun huis ter beschikking te stellen van Oekraïners.

Michel en Nadine uit Rumbeke zijn vijftigers, en hun kinderen wonen niet meer thuis. Ze hebben een kamer over, en daar mag gerust even een Oekraïner komen wonen, zeggen ze. Als wij in nood zouden zijn, zouden wij ook graag hulp krijgen, zegt Nadine. Zij herstelt van kanker maar wil deze zorg er gerust bijnemen.

(lees verder onder de foto)

Ook Marc en Roosje en Kuurne hebben een kamer klaar staan. Zij zijn geschokt door de brutaliteit van de oorlog. Ze willen gerust een moeder met kinderen opvangen, al beseffen ze dat dat niet makkelijk zal zijn.

Intussen hebben zowat alle West-Vlaamse gemeenten een link op hun website staan, waar vrijwilligers kunnen aangeven of ze thuis een plekje vrij hebben.