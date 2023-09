West-Vlamingen laten Franse windmolen draaien

Zowat iedere zondag trekken drie molenaars uit Heuvelland naar Boeschepe. Dat is net over de grens 'over de schreve' in Frans-Vlaanderen. Daar staat de historische Ondankmolen uit het begin van de 19de eeuw.

Het is een houten staakmolen die volledig is opgeknapt. De molen is in Frankrijk beschermd als historisch monument. Maar nu de molen weer kan draaien, vinden ze daar geen molenaars. Daarom springen Hans Deback, Andy Leewerck en Mathijs Cool bij. Zij lieten al eerder de Lijstermolen in Westouter draaien, ook een staakmolen uit dezelfde periode.

Andy Leewerck: "Bij ons, in West-Vlaanderen gaat er niet alleen aandacht naar de bescherming en de restauratie van het molenbestand, er is ook bekommernis voor het ambacht van molenaar. Er worden geregeld cursussen georganiseerd om te leren werken met een molen. Wij weten dan ook heel goed hoe we het mechanisme van de Ondankmolen moeten bedienen."

En zo kunnen de drie West-Vlaamse vrijwilligers dus instaan voor de werking van de 'Ondankmeulen', zoals de Boeschepenaren hun pronkstuk noemen. Ze bakken zelfs brood met gemalen graan van de Ondankmolen.

De molen is elke zondag open. Maar enkel als de wind goed zit, gaan de drie de grens over.