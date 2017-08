West-Vlamingen op Dodentocht voor goed doel

Velen onder hun werken de zware wandeltocht van 100 kilometer af om een goed doel te steunen. Zo zijn de collega’s Tine en Trui erbij om geld in te zamelen voor een thuisbegeleidingsdienst die zich inspant voor mensen met autisme: de vzw Victor. "We hebben al heel veel kilometers samen gestapt, zowel lange afstanden als korte afstanden", zeggen ze. "Om ook op elkaar afgestemd te geraken. Zo weten we ook hoe we beiden reageren op vermoeidheid. We hebben dezelfde humor dus dat komt wel goed".

Op de Nacht van West-Vlaanderen stapten Tine en Trui al 42 kilometer, maar nu is de opdracht nog een stuk zwaarder. Wie Tine en Trui wil steunen, kan terecht op de Facebookpagina ‘WedoitforVictor’. Als je voor negen uur sponsort, kan je nog een etentje winnen met de dames en acteur Mathias Sercu.