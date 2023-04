West-Vlamingen supporteren voor Parijs-Roubaix in Wallers

Naast Pasen was het vandaag ook een koershoogdag met Parijs-Roubaix op de planning, die ook door heel wat West-Vlamingen op de voet gevolgd wordt. Één van de populairste plaatsen om de renners aan het werk te zien is het Bos van Wallers.

In het Bos Van Wallers in Noord Frankrijk moet je er al heel vroeg bij zijn om dicht bij de kasseistrook te geraken. De kasseistrook 19 Arenberg loopt dwars door het bos van Wallers. Dat is een zeer populaire plaats waar supporters graag samentroepen om de wedstrijd in levende lijve bij te wonen. De koersliefhebbers genieten er ook van eten, drinken en het gezelschap, want het peloton zelf rijdt in een flits van enkele seconden voorbij.

toegangswegen afgesloten

Veel West-Vlamingen zijn hier al van half acht vanmorgen.Tegen de middag zijn alle toegangswegen afgesloten en wie nog een plaatse wil moet kilometers ver wandelen. Maar dat neemt iedereen er graag bij, want de sfeer zit goed en de koersbeleving hier is buiten alle verwachtingen. Het bos van Wallers spreekt altijd tot de verbeelding en de meeste toeschouwers komen dan ook elk jaar naar hetzelfde plaatsje.