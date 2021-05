West-Vlamingen voorzien Rode Duivels van "superfood"

Vlees uit Middelkerke, brood uit Ieper, kaas uit Rumbeke en groenten uit Dikkebus. Dries Delanote uit Dikkebus is wat je noemt een ‘wild farmer’, hij laat de natuur begaan en plukt daar letterlijk en figuurlijk de vruchten van. Bondscoach Roberto Martinez is fan van die ambachtelijke manier van werken, hij kwam zelf naar Dikkebus om te kijken hoe Dries het aanpakt.(Lees verder onder de foto)

"Het is niet de showman, het is iemand die onmiddellijk begrijpt waar het om draait," zegt hij. Net zoals een restaurateur bijna zelf, iemand die proeft en openstaat voor het leven van die plant. Het maakt mij fier Dat is ook een waardering. Maar dat is dezelfde waardering die ik heb voor de koks die wekelijks bij ons bestellen. Zij geven dit bedrijf ook ademruimte. (Lees verder onder de foto)

Go Belgium, go

Dries werkt al een tijdje samen met de Rode Duivels. En natuurlijk, hoe verder ze raken op het EK, hoe langer hij kan leveren. Laat die Europese titel dus maar komen.