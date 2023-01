West-Vlamingen winnen cross duatlon Westrozebeke

In Westrozebeke stond gisteren de eerste cross duatlon van het nieuwe jaar op het programma. Heel wat atleten stonden er aan de start, en onder hen ook veel brandweerlieden. De wedstrijd in Westrozebeke geldt namelijk als het Belgisch Kampioenschap voor brandweer.

Geen wereldkampioen cross duatlon Thibaut De Smet aan de start in Westrozebeke. Hij en zijn twee broers zitten momenteel op stage in Spanje. Toch stond er met onder meer Quinten Dewaele, Alexander Chamon, Ben Vyvey en Milan Verschave een mooi deelnemersveld aan de start.

Na vier kilometer lopen, 20 kilometer mountainbiken en opnieuw vier kilometer lopen, was het Quinten Dewaele uit Knokke-Heist die aan het langste eind trok. Bij de dames pakte Margot Vanpachtenbeke uit Lauwe haar derde overwinning in de Cross Duatlon Series. Bij de brandweer komt de winnaar niet uit West-Vlaanderen. Eli Smeyers uit Geel is de nieuwe Belgische kampioen bij de brandweerdiensten.