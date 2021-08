West-Vlamingen zijn hardste werkers van het land

Cijfers uit 2019 geven aan dat provinciegenoten gemiddeld 39,0 uren per week werken. En dat is meer dan de andere Vlamingen en Walen. Ter vergelijking: in de provincie Limburg is dat gemiddeld 36.5 uren per week, in Luik 36. De West-Vlamingen staan volgens Eurostat ook op de tweede plaats in West-Europa. Enkel de inwoners van West-Londen werken gemiddeld meer uren per week.

Relatief gezien meeste zelfstandigen in West-Vlaanderen

"Een belangrijke mogelijke verklaring is het grote aantal zelfstandigen in West-Vlaanderen," zegt Vlaams minister van werk Hilde Crevits. "Zelfstandigen werken meer uren per week dan loontrekkenden. Puur in aantallen telt West-Vlaanderen niet het meeste zelfstandigen. Dat is Antwerpen met 130.326 personen die zelfstandig zijn. Maar als we kijken naar het aantal inwoners dat Antwerpen telt, en het aantal inwoners dat West-Vlaanderen telt. Dan zijn er relatief gezien meer zelfstandigen. In verhouding met het aantal inwoners kent West-Vlaanderen dus het meeste zelfstandigen." In 2020 waren ruim 95.000 West-Vlamingen zelfstandigen in hoofdbezigheid. En onze provincie scoort het hoogst op het aantal ondernemingen per inwoner.

Laagste werkloosheidgraad in Vlaanderen

West-Vlaanderen heeft de tweede hoogste werkzaamheidsgraad van België, maar behoort niet tot de top van Europa. De West-Vlaamse werkzaamheidsgraad bedroeg in 2020 76,5%; enkel Oost-Vlaanderen doet beter met 77,1%. Landen als Zweden, Nederland en Duitsland hebben werkzaamheidsgraden van ongeveer 80%. De werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen is 5,1% op dit moment, het laagste peil van alle Vlaamse provincies.