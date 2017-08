West-Vlamingen zorgen met Martha voor professionele nannies

Martha is de nieuwe dienst van Nestor die vijftigplussers en gepensioneerden omschoolt tot professionele nannies om ze vervolgens in te schakelen bij gezinnen van zelfstandigen en vrije beroepen. Martha is genoemd naar het oude Vlaamse woord "maerte", een vaste oppas voor de kinderen. Nu staat Martha in voor de naschoolse opvang van de kinderen bij mensen thuis.

“Als ondernemers met jonge kinderen hebben we zelf gemerkt dat de combinatie van een eigen zaak met een gezin niet altijd even gemakkelijk is. Bovendien kregen we bij Nestor vaak de vraag van zelfstandigen naar mature nannies om hun kinderen op permanente basis op te vangen vangen na school", zeggen Nicolas Moerman en Mathieu Vandenhende.

Opleiding

Lieve (53) uit Tielt wordt de eerste uitgestuurde nanny. Ze gaat een gezin helpen met twee kinderen waardoor de mama ruimte krijgt om haar dokterspraktijk op te starten. Samen met SBM organiseert Martha een nieuwe reeks opleidingen die op 31 augustus starten. Zo leren de nannies in spe alles over gezonde voeding, EHBO, opvoeding & pedagogie.

Wie geïnteresseerd is kan alle info vinden op www.martha.be