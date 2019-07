Westelijke strekdam: "iedereen verliest" (Open Vld)

Raadslid Björn Prasse: “Wat nu voorligt is wat in maart 2018 voorgesteld werd als “scenario 10”. De goedkoopste optie op korte termijn. Maar op lange termijn zal dit de hele gemeenschap, Vlaanderen incluis, 13 miljoen euro meer kosten".

Verlies op toeristisch vlak

Ook de wandeling in zee die het huidige westerstaketsel is, had bewaard kunnen worden, vinden de liberalen. "Het hoeft geen betoog welk verlies op toeristisch vlak dat is, als ook dat verdwijnt. Ook de hobbyvisser zal er dus niet meer op mogen. De vernieuwde strekdam kon het sluitstuk worden van de hele vernieuwde havenwandeling waarbij je van de kop van het oosterstaketsel in zee, tot op de kop van het westelijke strekdam, volledig toegankelijk en opnieuw tot in zee kon doorrollen of stappen. Nu verliest de landzijde. Dat is wat mij betreft een kortzichtige en foute keuze".

