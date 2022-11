Westerlo verplettert Oostende met 6-0

De promovendus glipt dankzij de ruime zege voorlopig de top zes binnen in de stand van de Belgische eerste klasse met 26 punten. De kustploeg raakt niet weg van de veertiende plaats met 17 punten.

Oostende moest net voorbij het kwartier al achtervolgen in 't Kuipke: Nene Dorgeles glipte door de bezoekende defensie en gaf Dillon Philips het nakijken met een geplaatste schuiver. Tuur Dierckx verdubbelde nog voor het halfuur de marge, nadat hij alert reageerde op een afgeweken bal en Philips zo een tweede keer liet grabbelen. Vijf minuten voor rust mocht KVO zijn hoop op een remonte volledig opbergen: Nacer Chadli zette een penalty om namens de Kemphanen.

Akbunar zorgt voor laatste doelpunt

Vroeg in de tweede helft deed ook Lyle Foster zijn duit in het zakje met twee treffers. Wisselspeler Halil Akbunar draaide het mes nog wat dieper in de Oostendse wonde en voltooide de Westelse zesklapper.

Later op zaterdag speelt Sint-Truiden om 18u15 gastheer voor Cercle Brugge, terwijl Zulte Waregem tegelijkertijd Eupen over de vloer krijgt in een kelderkraker.