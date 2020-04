Westervier neemt eerste covid-patiënt op uit ziekenhuis

De Brugse woonzorgcentra en ziekenhuizen sloten een overeenkomst af. Ouderen die uit het ziekenhuis worden ontslagen na een Covid19-besmetting en die nog niet negatief testen, worden tijdelijk opgenomen in het woonzorgcentrum Westervier. Het zwaar getroffen Westervier verloor sinds de uitbraak al 31 bewoners en stelt een deel van zijn vrije kamers hiervoor ter beschikking. Vandaag neemt Westervier de eerste patiënt op.

Wanneer patiënten die niet-negatief testen voor Covid-19 de ziekenhuisomgeving niet langer nodig hebben, behoren tot de doelgroep van de woonzorgcentra, en niet naar huis kunnen kan een opname in een woonzorgcentrum overwogen worden. Het AZ Sint-Jan en het Sint-Lucasziekenhuis Brugge en de Brugse woonzorgcentra spraken af deze patiënten op te nemen in het woonzorgcentrum Westervier.

Specifieke cohorte-afdeling

In Westervier, waar na de corona-uitbraak reeds 31 mensen overleden zijn, is er momenteel plaats. “Door de leegstand richtten we een specifieke cohorte-afdeling in. Op deze afdeling verblijven bewoners die Covid-19 hebben en werken medewerkers die eerder het virus opliepen. Oudere patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar die nog zorgen nodig hebben, kunnen bij ons tijdelijk terecht. Na hun herstel kunnen ze er voor kiezen om bij ons te blijven wonen, terug naar huis te keren of naar een ander woonzorgcentrum te verhuizen. We zijn blij met de goede samenwerking die er tussen de Brugse ziekenhuizen en woonzorgcentra is.” – Dirk Snauwaert, directeur.

Uitvoeren van testen blijft nodig

Westervier blijft verder inzetten op het beschermen van de bewoners die geen Covid hebben. Zij wonen op een afzonderlijke afdeling en zowel bewoner als personeel worden regelmatig getest.

Zo voert het woonzorgcentrum vandaag op eigen initiatief opnieuw testen uit. “Uiteraard gaan in de eerste plaats onze gedachten naar onze bewoners en families. Ondanks dit trieste gegeven moeten we verder. We blijven dan ook verder inzetten op het testen van onze medewerkers en bewoners. Dit is voor ons de enige manier om gestructureerd en veilig te werken.” Westervier probeert op deze manier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen door insleep van coronavirus in andere woonzorgcentra en nodeloos verblijf in het ziekenhuis te helpen vermijden. De andere woonzorgcentra zegden toe om indien het nodig is, extra personeel naar Westervier te sturen.

De eerste patiënt uit het Sint-Lucasziekenhuis verhuist vandaag naar de covid-afdeling in het woonzorgcentrum Westervier.

Bekijk ook