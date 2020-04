Westhoek bestelt 280.000 mondmaskers

Daarna zal elke gemeente instaan voor de bedeling van de mondmaskers. Sommige gemeenten willen daarvoor gemeentepersoneel inzetten en huis-aan-huis leveren. Andere gemeenten denken aan afhaalpunten.

Ook in de Westhoek draait de zoektocht naar mondmaskers dus op volle toeren. 18 bedrijven zijn er aangeschreven in een gezamenlijke aanbesteding door de 17 gemeenten. Uiteindelijk haalde Bel-Confect uit Dottenijs het. Christof Dejaegher – Voorzitter Westhoekoverleg: "Voor de stad Poperinge alleen is dit een uitgave van 40.000 euro. Elke stad of gemeente moet zelf de bedeling van de mondmaskers organiseren. Hoe dat zal gebeuren, ligt nog niet vast. Dat kan huis-aan-huis bedeling zijn door gemeentepersoneel of via afhaalpunten. Half mei is het streefdoel."