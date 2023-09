Westhoek beter bereikbaar met nieuwe busverbindingen

En er is ook een busverbinding gestart tussen Poperinge en het Noord-Franse Hazebrouck.

Lijn 71

Het beperkt openbaar vervoer was in Heuvelland en Mesen al jaren een oud zeer. Maar vanaf vandaag heeft de Westhoek een nieuwe busverbinding. Heuvelland was al lang vragende partij voor een betere verbinding naar Poperinge en Ieper. De nieuwe Lijn 71 is de oplossing.

"Nu hebben we eindelijk een vaste lijn die alle dorpen van Mesen en Heuvelland verbindt", zegt Wieland De Meyer, burgemeester van Heuvelland.

Acht bussen per dag

"Mensen die van het ene dorp naar het andere willen kunnen die bus nemen maar mensen die naar Ieper of Poperinge willen overdag om de twee uren. Ook in vakanties en op woensdagmiddagen.

Dat komt neer op een achttal bussen per dag. Heuvelland is aangewezen op Ieper en Poperinge wat onderwijs en ziekenhuizen betreft. Maar het werkt ook omgekeerd.

"Mensen die naar Heuvelland komen om te werken: wij hebben heel veel tewerkstelling. Maar ook voor toerisme en scholen die op uitstap willen en ook andere groepen. Voor heel veel doelstellingen zal dit kunnen nuttig gebruikt worden", vertelt de burgemeester.

Lijn 71 had er al in 2018 moeten zijn, maar het was wachten op het decreet basisbereikbaarheid van de Vlaamse regering. Heuvelland hoopt ook een toeristisch graantje mee te pikken van de nieuwe busverbinding Poperinge en het Noord-Franse Hazebrouck. Daar kan je zelfs de TGV nemen. Lijn 71 is er alvast voor één jaar.