Westhoek en Bulskampveld worden geen landschapsparken

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil van mooie landschappen in Vlaanderen graag 'landschapsparken' maken. Dat zijn niet echt parken, maar streken die dan geld krijgen voor natuurbeheer. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, ondernemen en toerisme moeten er samengaan. Daarbij is de samenwerking tussen alle betrokken spelers zoals Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten en de provincie een must. Wie de erkenning krijgt, mag rekenen op 12 miljoen euro Vlaamse steun.

Westhoek

De Westhoekburgemeesters waren eerst verdeeld over de plannen voor een Landschapspark Westhoek. Je mag dan wel veel centen krijgen, jaarlijks 610.000 euro steun (gedurende 20 jaar), er waren veel vragen en onduidelijkheden, zeiden een aantal burgemeesters, bijvoorbeeld rond vergunningen. Ze vreesden dat er in een Landschapspark heel wat niet meer zou kunnen, bijvoorbeeld voor landbouwers. Ze gaven eerst een negatief advies, maar na overleg met Vlaams minister Zuhal Demir gaven de 14 Westhoekgemeenten het project dan toch een kans. Maar hun positief advies heeft dus niets opgeleverd.

Peter Bossu: “Jammer. Ongetwijfeld gaan hierdoor een pak middelen voor streekontwikkeling, recreatie, natuur, … de komende jaren niet naar de Westhoek komen. Jammer, voor de streek op zich en voor veel ondernemers en ontwikkelingen hier. De jury beoordeelde dat er in het voorstel onvoldoende evenwicht zat en onvoldoende draagvlak. Dat de betrokken gemeentebesturen maar eens goed in eigen boezem kijken welke kansen en centen hierdoor voorbij gaan aan de streek. Dat geen Westhoekgemeente de komende jaren komt klagen dat er te weinig Vlaamse middelen naar de streek komen. Ze hebben het door hun verdeeldheid zelf gezocht.”

Zwinstreek haalt het wel

Naast de Westhoek waren er in onze provincie ook plannen voor een Vlaams Landschapspark Zwinstreek en Bulskampveld. Alleen de Zwinstreek is door de eerste ronde. Alle geselecteerde Vlaamse kandidaten starten nu een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het begeleidingstraject, in het voorjaar 2023, beoordelen de jury’s het masterplan en het operationeel plan. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Landschapspark door de Vlaamse regering.

