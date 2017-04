Westhoek herdenkt Anzac Day en Slag van Passendale

Dit jaar is Anzac Day extra beladen, omdat het precies honderd jaar geleden is dat de Slag om Passendale plaatsvond - duizenden Australiërs en Nieuw-Zeelanders lieten daar het leven. De herdenkingsdag werd op gang getrokken in het Polygoonbos in Zonnebeke.

Op 25 april 1915 vielen de eerste Australische en Nieuw-Zeelandse slachtoffers in de Eerste Wereldoorlog, toen de troep landde in het Turkse Gallipoli. Die dag groeide uit tot de nationale herdenkingsdag van de Anzactroepen en wordt overal waar er oorlogsslachtoffers vielen jaarlijks herdacht.

Dawn service

In de Westhoek begon Anzac Day traditiegetrouw met een "dawn service", om 6 uur op het Buttes New Britisch Cemetery in het Polygoonbos. Honderden mensen volgden de ingetogen herdenkingsplechtigheid bij zonsopgang. Heel wat delegaties en ambassadeurs in België van de geallieerde troepen, maar ook van Duitsland, woonden de plechtigheid bij. Greg Andrews, de Nieuw-Zeelandse ambassadeur, riep op om te blijven gedenken en bracht een vredesboodschap mee. De Zonnebeke Pipers, de gezangen van de Maori Cultural Group en de klaroenblazers van de Last Post Association zorgden voor stille momenten.

Er staan nog herdenkingen geprogrammeerd, onder meer op Tyne Cot Cemetery in Passendale en in Mesen. Anzac Day is tevens de start van een groots herdenkingsjaar rond de Slag van Passendale. Tijdens die slag sneuvelden duizenden Australiërs. Voor de Nieuw-Zeelanders wordt vooral 12 oktober belangrijk, want dan herdenkt het land de bloedigste dag in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, waarbij 2.700 slachtoffers vielen in minder dan vier uur tijd.