Westhoek hoopt op heropleving Brits toerisme door goedkopere testen

De Westhoek is tevreden over de versoepeling omtrent de testen die Britse toeristen moeten afleggen om naar België te reizen.

Dat zegt directeur Toerisme van Ieper. Britten moesten voor hun reis oorspronkelijk een PCR-test laten uitvoeren, wat in Groot-Brittannië vrij duur is. Met de nieuwe regeling, die vandaag ingaat, kunnen volledig gevaccineerde Britten voortaan een snelle en goedkopere antigeentest gebruiken. De toeristische sector in de Westhoek hoopt zo op een heropleving van het Britse toerisme in de streek.

Net te laat voor 11 november

"Deze versoepeling is zeker positief maar voor 11 november komt de versoepeling vermoedelijk net iets te laat. Wij verwachten niet plots nog een grote stormloop hierdoor maar voor de Britten die al geboekt hadden, wordt het reizen gemakkelijker", zegt de directeur van Toerisme Ieper Peter Slosse. Hij verwacht vooral een effect op langere termijn. "Vermoedelijk zal het effect duidelijker te zien zijn naar de kerstperiode toe. Hopelijk krijgen we dan een echte heropleving."