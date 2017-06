In Wijtschate en Mesen is deze morgen gerepeteerd voor de herdenking van de Mijnenslag morgen.

Dan is het exact 100 jaar geleden dat de Britten 19 dieptemijnen lieten ontploffen in Heuvelland en Mesen, een belangrijk moment in de Eerste Wereldoorlog. Er staan morgen heel wat plechtigheden gepland, met de Britse prins William als eregast. Je kan alles morgen via onze website en in het nieuws volgen.