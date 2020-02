Westhoek in teken van Feniks, de groote wederopbouw

De streek lag toen helemaal in puin, maar de Westhoek herrees als een Feniks uit zijn as. Met Feniks2020 wordt dat in grote en kleine verhalen weer tot leven gebracht. In het jaarprogramma zijn niet minder dan elf expo's voorzien in verschillende steden en gemeenten. Zo loopt in Koekelare vanaf 4 april de tentoonstelling "Plantrekkers. Terugkeren en herbeginnen na de Eerste Wereldoorlog" in het Fransmansmuseum. In het stadhuis van Diksmuide zie je vanaf 15 mei dan weer hoe de stad zich heroprichtte nadat ze met de grond gelijk werd gemaakt.

Evenementen en routes

Topevents in 2020 zijn onder meer "Symphony of Trees" in Ieper op 24 & 25 oktober en "Follow the Feniks" in Nieuwpoort (29 en 30 juli en 1 & 2 augustus). Voor de gelegenheid zijn er ook een aantal nieuwe fiets- en wandelroutes uitewerkt. Er komen ook nieuwe uitkijkposten over het landschap in Mesen, Veurne en Reningelst.

