Westhoek tevreden over zomer tot nu toe

De toeristische sector in de Westhoek is tevreden over het eerste deel van de zomer. Dat zegt Westtoer.

De logiessector noteerde betere cijfers dan in 2016. Ook de restaurants en cafés blijken tevreden uit een bevraging. Naar aanleiding van evenementen en op dagen van goed weer zitten de terrasjes afgeladen vol in de streek.

Toeristische diensten

Aan de onthaalbalies van de diensten voor toerisme werden deze zomer globaal meer toeristen ontvangen dan in 2016. Poperinge deed het goed in juli met 6.300 baliebezoekers (+14%) en in Heuvelland viel het gloednieuwe bezoekerscentrum heel erg in de smaak (3.900 bezoekers). In Veurne en Zonnebeke werden er telkens 15.000 bezoekers aan de balie geteld (+15%), wat beduidend meer is dan in juli 2016. Met 24.000 had Toerisme Ieper de meeste baliebezoekers. De diensten voor toerisme in de Westhoek bevestigen tevens een blijvende interesse in het recreatief fietsen. Veurne noteert een stijgend aantal fietstoeristen die een dagtrip maken vanaf de Kust.

Evenementen

Veel evenementen vieren hoogtij deze zomer. Toppers zoals Festival Dranouter mochten onder een stralende zon 45.000 bezoekers verwelkomen. En na de absolute recordcijfers (24.000 bezoekers) van vorig jaar, is het Kunstenfestival Watou goed op weg om deze cijfers bijna te evenaren.

Met bijna 30.000 bezoekers zorgde ook de herdenking in Ieper en Zonnebeke van 100 jaar Slag bij Passendale/Derde Slag bij Ieper voor unieke momenten. Juli was goed voor 55.700 herdenkingstoeristen, een toename met 2% in vergelijking met juli 2016. Vooral sinds augustus waren er op de grote begraafplaatsen meer bezoekers.