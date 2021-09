Westhoekburgemeesters verdeeld over plannen Landschapspark

In zo'n Landschapspark moet de landschapskwaliteit hand in hand gaan met recreatie, landbouw en wonen. Wie de erkenning krijgt mag rekenen op 12 miljoen euro Vlaamse steun. Maar toch zien niet alle burgemeesters dat zitten.

Een Landschapspark moet groene gebieden, natuurgebieden en parkgebieden in één groot geheel versterken. Daarbij is de samenwerking tussen alle betrokken spelers zoals Agentschap Natuur en Bos, de gemeenten en de provincie een must. Vlaanderen zet hiervoor geld en middelen in. Sommige burgemeesters vrezen dat er in een Landschapspark heel wat niet meer zal kunnen.

Een landschapspark Westhoek is jaarlijks goed voor 610.000 euro Vlaamse steun. Tegen halfweg deze maand verwacht minister Demir een antwoord van het Westhoekoverleg.