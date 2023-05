Is Westhoekwolf gezien in Merkem?

Het lijkt er op dat de Westhoekwolf is opgeschoven naar de streek van Houthulst. Hij is begin deze week voor het eerst gezien in Proven, een jager kon er toen beelden van maken. Ook nu kon iemand van ver foto's maken, in Merkem deze keer.

Deze keer is de wolf opgemerkt in de buurt van de Kwakkelstraat in Merkem bij Houthulst. Of het ook echt om de Westhoekwolf gaat is nog niet bevestigd. Op de website waarnemingen.be is in elk geval ook een wolf aangemeld, al is daar de locatie niet aangemeld. (lees verder onder de foto)

Sigrid T'Jaeckx kon de wolf deze keer fotograferen. Eerder deze week kon jager Emile Mourisse de wolf zelfs filmen. Volgens kenners is de kans klein dat hij in onze regio blijft. Het gaat om een jong dier dat een territorium zoekt.

Bekijk ook: