Westhoekwolf weg uit West-Vlaanderen? Schapen doodgebeten in Lotenhulle

Het lijkt er op dat de Westhoekwolf onze provincie stilaan verlaat. In een weide in Lotenhulle bij Aalter zijn twee dode schapen aangetroffen. Een ander schaap raakte gewond. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos. Volgens het agentschap gaat het mogelijk om een wolvenaanval.

DNA-analyse moet nu uitsluitsel geven of het wel degelijk over een wolf gaat. "De typische vraatpatronen waren alvast aanwezig. Dankzij de analyse zal het ook duidelijk worden of het over dezelfde wolf gaat die enkele weken geleden voor het eerst in het West-Vlaamse Poperinge werd gespot", klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos. Daar viel de wolf toen ook een schaap aan. Het dier is vermoedelijk afkomstig uit Frankrijk."

ANB adviseert veehouders in de regio ondertussen om klein vee, zoals schapen en geiten, 's nachts tijdelijk op stal te zetten. "Deze maatregel houden veehouders het beste aan tot er melding komt dat deze zwervende wolf definitief is weggetrokken uit de regio. Samen met het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) volgen we de situatie op de voet", zegt het Agentschap.

