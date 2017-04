Westkust betreurt verdwijnen kazerne Civiele

Robert Van Praet, de zonecommandant van de brandweerzone Westhoek, betreurt het verdwijnen van de kazernepost van de Civiele Bescherming in Jabbeke.

"Wij hebben in het verleden altijd goed samengewerkt, ook vorige week nog met het salpeterzuurlek in Zevekote", zegt hij. "Wij werken regelmatig samen, bijvoorbeeld voor het reinigen van het wegdek over een lange afstand. En ook tijdens de voorjaarsstormen. hebben wij goed samengewerkt.

"Dit is een stap achteruit" reageert de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke. "De mensen zullen minder beschermd worden" Dat het materiaal en de middelen nu overgeheveld zullen worden in de brandweerzone 1 overtuigt hem niet. "Wij zijn nog maar pas bezig met de brandweerhervorming en zelfs dat staat nog niet op punt", luidt het.