De inwoners van de Westkust kunnen zich laten vaccineren ofwel in Furnevent in Veurne, ofwel in het oude zwembad van Diksmuide. Middelkerke haakt af en sluit een deal met Oostende.

Zowel Middelkerke als Diksmuide wilden dat het tweede vaccinatiecentrum van de Westkust in hun gemeente kwam. Uiteindelijk moest de gouverneur tussenkomen en beslissen. Er is een compromis. Het tweede centrum komt in De Kupe in Diksmuide. Maar de inwoners van Middelkerke moeten niet naar daar. Zij kunnen terecht in het Kursaal van Oostende. Er is daarover een akkoord tussen de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) en burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD).

