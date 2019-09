Westkust samen tegen gezinsarmoede

De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne gaan samenwerken in de strijd tegen gezinsarmoede. Ze gaan ook werken aan het voorkomen van armoede. Het project heet 'Een Vitesse Hoger'.

De vier gemeenten hebben nu al elk hun eigen initiatieven op dat vlak, maar het nieuwe project moet die beter op elkaar afstemmen. “Daarnaast zoeken we actief naar knelpunten en nieuwe methodieken om de armoede binnen onze gemeenten terug te dringen,” zegt coördinator Els Neyriinck. “We werken hiervoor samen met zoveel mogelijk partners.”

Vooral jongeren

De klemtoon ligt op jongeren. Er komt een vormingspakket voor alle leerlingen van het eerste tot het laatste jaar secundair onderwijs. “Met het vormingspakket geven we jongeren meer veerkracht en weerbaarheid,” zegt projectcoördinator Karel Lepla. “We versterken hen om uit de armoedespiraal te geraken of er niet in te belanden.”

Het project krijgt 80.000 euro subsidies.