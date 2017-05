Westtoer opent laatste 14-18 fietsroute

Centrale thema was telkens de Eerste Wereldoorlog. De fietsroutes bieden een goede mix tussen recreatief fietsen, landschapsbeleving en een bezoek aan WOI-sites. De twaalfde en laatste 14-18 fietsroute ‘Mijnenslag’ is in Heuvelland voorgesteld.

Alle thematische fietsroutes omtrent de Eerste Wereldoorlog zijn gerealiseerd in samenwerking met de betrokken gemeenten. “De nieuwe fietsroutes zijn een uitgelezen manier om het voormalige oorlogslandschap te doorkruisen. De routes helpen de bezoeker bij het ervaren en begrijpen van een landschap dat bepalend was voor het verloop van de Groote Oorlog. De lusvormige routes verbinden talloze gedenktekens, begraafplaatsen en musea die aan de oorlogstijd herinneren,” aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Mijnenslag

De fietsroutes 14-18 worden telkens opgebouwd rond een specifiek WOI-thema, in dit geval rond de beruchte Mijnenslag waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het hedendaagse landschap van Heuvelland, Mesen en Ieper. Op 7 juni 1917 om 4u10 in de ochtend (Zero Hour) brengen de Britten 19 dieptemijnen tegelijk tot ontploffing onder de vooruitgeschoven Duitse posities op de Wijtschateboog. De explosies vernielen de Duitse stellingen en slaan enorme kraters in het landschap. De route komt voorbij indrukwekkende getuigen van deze Mijnenslag.