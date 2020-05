Westtoer pleit voor een snelle heropstart van toerisme

Het provinciebedrijf Westtoer stelt vast dat de toeristische sector in West-Vlaanderen klaar is voor de heropstart.

“De West-Vlaamse toeristische sector wil snel een signaal krijgen wanneer de deuren opnieuw open kunnen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. De diverse logiessectoren in West-Vlaanderen, zoals campings, vakantieparken en jeugdverblijven bijvoorbeeld hebben de jongste weken inspanningen geleverd en protocols opgemaakt om vakantiegangers veilig te ontvangen van zodra het mag. Ook andere toeristische ondernemers hopen op een positief signaal.

Verlies van 750 miljoen euro

Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit en ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn. Maar de huidige situatie betekent een groot economisch verlies voor de West-Vlaamse toeristische sector. Het kenniscentrum van Westtoer schat het omzetverlies in het voorjaar 2020 op 750 miljoen euro.

Horeca heeft tijd nodig

De grootste moeilijkheid is er wellicht voor de horeca waarvoor nog geen concrete datum is vastgelegd. Restaurants en cafés organiseren zich. Hotels zorgen voor aangepaste inrichting, onder andere in de ontbijtruimte. Voorzitter Yver Van Moorter: “De horeca heeft tijd nodig om alles voor te bereiden. Ook een beperking van de capaciteit is moeilijk. Vanuit operationeel standpunt is het essentieel om snel informatie te krijgen over de voorwaarden”.

Ook de vakantieparken hebben nieuwe initiatieven genomen om de gasten een veilig en aangenaam verblijf te bieden. In Center Parcs en Sunparks bijvoorbeeld zijn ze klaar om te heropenen met diverse draaiboeken, keurmerken, bestellingen van materialen en beschermingsmiddelen en training van de medewerkers.

Ook de toeristische attracties zijn volop in de weer om zo snel mogelijk te kunnen heropenen. Musea en dierenparken openden eerder al de deuren. De Koepel van Attracties & Musea pleit voor een algemene en totale heropstart van de héle toeristische sector.