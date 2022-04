Westtoer promoot zeezwemmen met Marieke Blomme

Westtoer organiseert de All Cover Coast Swim. Vier momenten waarbij je, hopelijk in betere omstandigheden, onder begeleiding van Marieke Blomme kan trainen om een echte zeezwemmer te worden. Iris Van der Borght, Westtoer: "Het is voor een heel specifiek publiek. Zeezwemmen is niet iets wat je op jezelf probeert. Vandaar dat we het initiatief van Marieke volop steunen. Je wordt begeleid met een boot en een coach. Het is op vaste tijdslots. Niet zomaar de zee in."

Het gaat om tochten van 16 kilometer tussen Nieuwpoort en Oostende, professioneel beveiligd en begeleid. 40 mensen kunnen meedoen. Na de stunt van Mathieu en Marieke neemt de belangstelling voor de uitdagende zwemtocht wereldwijd toe. Marieke Blomme: "Het is een uniek concept. Je zwemt de volledige kust van een land af. Dat is al vrij uniek. En zeker met het getij. Zes uur mee en zes uur tegen. Ik zie het zeker gebeuren dat er nog veel mensen mijn record zullen proberen te verbreken."

Zo zou de Allcover Coast Swim van 67 kilometer wel eens een wereldwijd bekende uitdaging kunnen worden. Zoals kanaalzwemmen, of een uitzonderlijke bergtop beklimmen.

